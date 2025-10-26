Krvavi obračun u Čačku: Dvojica mladića izbodena u tuči; Jedan u životnoj opasnosti

B92 pre 5 sati
Krvavi obračun u Čačku: Dvojica mladića izbodena u tuči; Jedan u životnoj opasnosti

Dvojica mladića zadobila su ubodne rane tokom tuče koja se dogodila u noći između subote i nedelje u centru Čačka. Jedan od njih je životno ugrožen i bori se za život u čačanskoj bolnici.

"Do incidenta je došlo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulici Bate Jankovića, kada je izbila verbalna rasprava između više lica, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Tokom sukoba, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda dvojici mladića", povrđeno je za agenciju RINA. Hitna pomoć je povređene prevezla u Opštu bolnicu u Čačku, gde je ustanovljeno da jedan ima teške povrede grudnog koša i abdomena, dok je drugi lakše povređen. Policija je odmah
