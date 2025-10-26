Opozicija želi izbore što pre: Kurti nije uspeo da formira vladu ni poslednjeg dana zakonskog roka: Evo šta sada sledi

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji mogli bi da se održe najkasnije za 65 dana pošto Aljbin Kurti, premijer u tehničkom mandatu, ni danas, poslednjeg dana zakonskog roka, nije uspeo da formira većinu u skupštini. Opozicija želi izbore što pre.

Kurtijev predlog nije danas dobio podršku većine poslanika u parlamentu u Prištini i sada Vjosa Osmani, predsednica Kosova, ima rok od 10 dana da odredi novog mandatara iz redova opozicije koji može da obezbedi većinu. Novi mandatar će za to imati rok od 15 dana. Ako Vlada ne bude izabrana ni iz drugog pokušaja, po slovu zakona, predsednica raspisuje izbore koji treba da se održe u roku od 40 dana. Osmani je pre današnje sednice parlamenta izjavila je da će,