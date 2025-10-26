Opozicija želi izbore što pre: Kurti nije uspeo da formira vladu ni poslednjeg dana zakonskog roka: Evo šta sada sledi

Blic pre 1 sat
Opozicija želi izbore što pre: Kurti nije uspeo da formira vladu ni poslednjeg dana zakonskog roka: Evo šta sada sledi

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji mogli bi da se održe najkasnije za 65 dana pošto Aljbin Kurti, premijer u tehničkom mandatu, ni danas, poslednjeg dana zakonskog roka, nije uspeo da formira većinu u skupštini. Opozicija želi izbore što pre.

Kurtijev predlog nije danas dobio podršku većine poslanika u parlamentu u Prištini i sada Vjosa Osmani, predsednica Kosova, ima rok od 10 dana da odredi novog mandatara iz redova opozicije koji može da obezbedi većinu. Novi mandatar će za to imati rok od 15 dana. Ako Vlada ne bude izabrana ni iz drugog pokušaja, po slovu zakona, predsednica raspisuje izbore koji treba da se održe u roku od 40 dana. Osmani je pre današnje sednice parlamenta izjavila je da će,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

BBC News pre 5 minuta
Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

Danas pre 5 minuta
Skupština Kosova nije izabrala Kurtija za premijera: Osmani mora da imenuje novog mandatara ili - novi izbori

Skupština Kosova nije izabrala Kurtija za premijera: Osmani mora da imenuje novog mandatara ili - novi izbori

N1 Info pre 1 sat
Nije izabrana nova vlada privremenih prištinskih institucija, Kurti nije dobio većinu

Nije izabrana nova vlada privremenih prištinskih institucija, Kurti nije dobio većinu

RTV pre 1 sat
Skupština Kosova nije izabrala Kurtija za premijera, verovatno ponavljanje izbora

Skupština Kosova nije izabrala Kurtija za premijera, verovatno ponavljanje izbora

Danas pre 1 sat
Kurti ostaje bez vlasti: Skupština u Prištini: Propala mu i poslednja šansa da formira vladu

Kurti ostaje bez vlasti: Skupština u Prištini: Propala mu i poslednja šansa da formira vladu

Blic pre 1 sat
Ništa od vlade “Kurti 3”

Ništa od vlade “Kurti 3”

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaAljbin KurtiPrištinaIzboriVjosa Osmani

Politika, najnovije vesti »

Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

BBC News pre 5 minuta
Vučić: Razgovaraćemo sa Rusima, Amerikancima i EU o energetici, ako ne bude rešenja, sami ćemo doneti svoje odluke

Vučić: Razgovaraćemo sa Rusima, Amerikancima i EU o energetici, ako ne bude rešenja, sami ćemo doneti svoje odluke

NIN pre 0 minuta
Litvanija razmatra zatvaranje granice sa Belorusijom na duži period

Litvanija razmatra zatvaranje granice sa Belorusijom na duži period

NIN pre 30 minuta
Od učešća do stambenog kredita: Šta sve mladi treba da znaju o kupovini stana?

Od učešća do stambenog kredita: Šta sve mladi treba da znaju o kupovini stana?

Euronews pre 35 minuta
Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

Aljbin Kurti ostaje bez vlasti? Ili novi mandatar ili novi izbori na Kosovu

Danas pre 5 minuta