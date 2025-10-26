"Suočiće se sa: Posledicama!" Tramp naglasio da Hamas mora da vrati tela preminulih talaca što pre

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je na Bliskom istoku ''postignut mir'' za koji, kako je naveo, veruje ''da može večno da traje'', ali da će Hamas morati da vrati tela preminulih talaca, među kojima su i dva Amerikanca, ili će protiv tog palestinskog pokreta biti preduzete akcije.

- Imamo veoma jak mir na Bliskom istoku i verujem da ima dobre šanse da bude večan. Hamas će morati brzo da počne da vraca tela preminulih talaca, uključujući dva Amerikanca, ili će druge zemlje uključene u ovaj veliki mir preduzeti akciju. Neka tela su teško dostupna, ali druga mogu vratiti sada, a iz nekog razloga nisu - rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je istakao da će obe strane, i Izrael i Hamas, biti tretirane pošteno,
