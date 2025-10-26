Tramp: Hamas mora da vrati tela preminulih talaca, ili će se suočiti sa posledicama

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je na Bliskom istoku ''postignut mir'' za koji, kako je naveo, veruje ''da može večno da traje'', ali da će Hamas morati da vrati tela preminulih talaca, među kojima su i dva Amerikanca, ili će protiv tog palestinskog pokreta biti preduzete akcije.

"Imamo veoma jak mir na Bliskom istoku i verujem da ima dobre šanse da bude večan. Hamas ce morati brzo da počne da vraca tela preminulih talaca, uključujući dva Amerikanca, ili ce druge zemlje uključene u ovaj veliki mir preduzeti akciju. Neka tela su teško dostupna, ali druga mogu vratiti sada, a iz nekog razloga nisu", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je istakao da će obe strane, i Izrael i Hamas, biti tretirane pošteno, ali
IzraelBliski IstokHamasVašingtonDonald Tramp

