"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači

Blic pre 3 sata
"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje za vremensku prognozu koja nas očekuje do kraja oktobra. Do utorka, 28. oktobra očekuje nas hladnije vreme sa čestom pojavom kiše, da bi od srede usledio početak poznog Miholјskog leta, takozvane "zlatne jeseni".

- Do kraja oktobra (posle 29.10.), ali i početkom novembra malo i umereno oblačno i uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena, ali i sve toplije pa se ponovo očekuju dani sa maksimalnim temperaturama od 20 do 25 stepeni Celzijusa koji se mogu okarakterisati kao pozno Miholјsko leto ili "zlatna jesen" - ističe se u saopštenju RHMZ-a. Kratkotrajna kiša biće veoma retka (izolovana) pojava samo u petak i subotu, 31. oktobra i 1. novembra. Kao što je RHMZ ranije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Marko čubrilo prognozira da kišni i sveži dani neće dugo trajati Stiže stabilizacija i neočekivano topli novembar?

Marko čubrilo prognozira da kišni i sveži dani neće dugo trajati Stiže stabilizacija i neočekivano topli novembar?

Dnevnik pre 7 minuta
Auh, šta se dešava s vremenom? Ovakvu prognozu je malo ko očekivao, obilne padavine zameniće i kasno miholjsko leto

Auh, šta se dešava s vremenom? Ovakvu prognozu je malo ko očekivao, obilne padavine zameniće i kasno miholjsko leto

Alo pre 1 sat
Sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnje temperature od 6 do 10 stepeni, dnevne do 16

Sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnje temperature od 6 do 10 stepeni, dnevne do 16

Serbian News Media pre 2 sata
Sutra u Srbiji ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

Sutra u Srbiji ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

Novi magazin pre 2 sata
Nedelja pred Novosađanima sve toplija i uz dosta sunca

Nedelja pred Novosađanima sve toplija i uz dosta sunca

Radio 021 pre 3 sata
"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači…

"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači

Blic pre 3 sata
Natopiće nas kiša na svetu petku Sutra nam stižu ozbiljni pljuskovi širom zemlje negde će biti i snega

Natopiće nas kiša na svetu petku Sutra nam stižu ozbiljni pljuskovi širom zemlje negde će biti i snega

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Od 1. novembra obavezna zamena guma: Kako se kreću cene i šta sve vozači treba da znaju?

Od 1. novembra obavezna zamena guma: Kako se kreću cene i šta sve vozači treba da znaju?

Euronews pre 6 minuta
Vrata svih hramova Eparhije žičke otvorena za studente koji pešače do Novog Sada: Pogledajte prizore koji su oduševili Srbiju…

Vrata svih hramova Eparhije žičke otvorena za studente koji pešače do Novog Sada: Pogledajte prizore koji su oduševili Srbiju

Nova pre 7 minuta
Veliki protestni koncert danas u kampusu

Veliki protestni koncert danas u kampusu

NoviSad.com pre 12 minuta
Marko čubrilo prognozira da kišni i sveži dani neće dugo trajati Stiže stabilizacija i neočekivano topli novembar?

Marko čubrilo prognozira da kišni i sveži dani neće dugo trajati Stiže stabilizacija i neočekivano topli novembar?

Dnevnik pre 7 minuta
Fico presekao: Nema više pomoći od Slovačke

Fico presekao: Nema više pomoći od Slovačke

Alo pre 7 minuta