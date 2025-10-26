"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje za vremensku prognozu koja nas očekuje do kraja oktobra. Do utorka, 28. oktobra očekuje nas hladnije vreme sa čestom pojavom kiše, da bi od srede usledio početak poznog Miholјskog leta, takozvane "zlatne jeseni".

- Do kraja oktobra (posle 29.10.), ali i početkom novembra malo i umereno oblačno i uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena, ali i sve toplije pa se ponovo očekuju dani sa maksimalnim temperaturama od 20 do 25 stepeni Celzijusa koji se mogu okarakterisati kao pozno Miholјsko leto ili "zlatna jesen" - ističe se u saopštenju RHMZ-a. Kratkotrajna kiša biće veoma retka (izolovana) pojava samo u petak i subotu, 31. oktobra i 1. novembra. Kao što je RHMZ ranije