Macut na skupu protiv blokada: Država bila previše demokratična, u Srbiji na trenutke zavladala anarhija

Danas pre 25 minuta  |  Beta
Macut na skupu protiv blokada: Država bila previše demokratična, u Srbiji na trenutke zavladala anarhija

Premijer Đuro Macut ocenio je danas da je država početkom godine pokazala prevelik stepen demokratičnosti i da je zbog toga u jednom momentu „zemljom zavladao anarhizam“. „Mislim da je demokratija u Srbiji stvarno bila ekstenzivna.

Ta demokratičnost u pristupu je možda bila prevelika, bez sile i prinude u prvoj polovini godine. To je možda podstaklo ljude da uđu u jednu anarhističku varijantu. U jednom trenutku je anarhizam zavladao Srbijom, ali vraćamo se u normalu“, kazao je Macut. On je na skupu protiv blokada u Požarevcu komentarišući incident ispred zgrade Skupštine u centru Beograda rekao da institucije ne mogu da tolerišu neovlašćeno nošenje oružja i napade usred grada. „Ako ne delite
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

"Puno mi je srce": Miloš Vučević podelio video sa šetnje iz Požarevca: "Ustala je Srbija, slobodarska i neustrašiva"

"Puno mi je srce": Miloš Vučević podelio video sa šetnje iz Požarevca: "Ustala je Srbija, slobodarska i neustrašiva"

Blic pre 4 sati
Na skupovima protiv blokada 39.600 građana, saopštio MUP

Na skupovima protiv blokada 39.600 građana, saopštio MUP

Danas pre 5 sati
Sve prevare i trikove su već ispalili Lider naprednjaka Vučević na skupu protiv blokada u Požarevcu: Samo nemojte da…

Sve prevare i trikove su već ispalili Lider naprednjaka Vučević na skupu protiv blokada u Požarevcu: Samo nemojte da kažnjavate decu (video)

Dnevnik pre 24 sata
Skupovi i šetnje protiv blokada u Požarevcu, Kraljevu i Vranju

Skupovi i šetnje protiv blokada u Požarevcu, Kraljevu i Vranju

RTS pre 24 sata
Premijer Macut i ministri pridružili se skupovima građana protiv blokada

Premijer Macut i ministri pridružili se skupovima građana protiv blokada

Telegraf pre 24 sata
Autobuski desant na Požarevac: „Da blokiramo blokadere!“

Autobuski desant na Požarevac: „Da blokiramo blokadere!“

Vreme pre 3 sata
SSP Požarevac: “Grad pod blokadom SNS-a, propada pod vlašću i lažnim obećanjima”

SSP Požarevac: “Grad pod blokadom SNS-a, propada pod vlašću i lažnim obećanjima”

Serbian News Media pre 2 sata

Ključne reči

PožarevacĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Previše je žrtava nazvano „šatro stradalima“

Previše je žrtava nazvano „šatro stradalima“

Radar pre 20 minuta
Macut na skupu protiv blokada: Država bila previše demokratična, u Srbiji na trenutke zavladala anarhija

Macut na skupu protiv blokada: Država bila previše demokratična, u Srbiji na trenutke zavladala anarhija

Danas pre 25 minuta
"Tramp daleko najpopularniji strani lider u našoj zemlji": Đurić: Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada i…

"Tramp daleko najpopularniji strani lider u našoj zemlji": Đurić: Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada i bliske odnose sa SAD

Blic pre 56 minuta
"Izvestilac protiv Srba i Srbije": Petković: Velika je sreća što se Picula u Srbiji ništa ne pita

"Izvestilac protiv Srba i Srbije": Petković: Velika je sreća što se Picula u Srbiji ništa ne pita

Blic pre 1 sat
Pavlović: Beogradska vlast planira seču 66 hektara šume

Pavlović: Beogradska vlast planira seču 66 hektara šume

Danas pre 2 sata