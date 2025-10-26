Macut na skupu protiv blokada: Država bila previše demokratična, u Srbiji na trenutke zavladala anarhija

Premijer Đuro Macut ocenio je danas da je država početkom godine pokazala prevelik stepen demokratičnosti i da je zbog toga u jednom momentu „zemljom zavladao anarhizam“. „Mislim da je demokratija u Srbiji stvarno bila ekstenzivna.

Ta demokratičnost u pristupu je možda bila prevelika, bez sile i prinude u prvoj polovini godine. To je možda podstaklo ljude da uđu u jednu anarhističku varijantu. U jednom trenutku je anarhizam zavladao Srbijom, ali vraćamo se u normalu“, kazao je Macut. On je na skupu protiv blokada u Požarevcu komentarišući incident ispred zgrade Skupštine u centru Beograda rekao da institucije ne mogu da tolerišu neovlašćeno nošenje oružja i napade usred grada. „Ako ne delite