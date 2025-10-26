Tramp sa premijerom Malezije potpisao sporazum o retkim metalima

Predsednik SAD Donald Tramp je danas potpisao sporazum sa premijerom Malezije, kojim se Sjedinjenim državama obezbeđuje pristup retkim mineralima te azijske zemlje.

Kina, koja danas ima takoreći monopol nat tim mineralima, nedavno je objavila restrikcije izvoza tih materijala, smatranim neophodnim za savremenu privredu. Trgovinski sporazum potpisli su Donald Tramp i malezijski premijer Anvar Ibrahim, u glavnom gradu Malezije Kuala Lumpuru gde američki predsednik prisustvuje samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (Asean). „Malezija se obavezala da će garantovati da neće biti restrikcija za prodaju retkih minerala