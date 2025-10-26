Trampova turneja po Aziji: Mir između Kambodže i Tajlanda, odgovorio kad će se sresti sa Putinom i šta očekuje od Kine

Američki predsednik Donald Tramp doputovao je jutros u glavni grad Malezije, Kuala Lumpur, prvu stanicu na svojoj azijskoj turneji, a odmah po dolasku je prisustvovao potpisivanju proširenog sporazuma o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže, a takođe je sa dvema zemljama potpisao trgovinske sporazume.

Tramp je prvi put intervenisao u julu kako bi okončao smrtonosni petodnevni pogranični sukob između ove dve zemlje, a mirovni sporazum je potpisan jutros ubrzo nakon Trampovog dolaska na samit zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru, prenosi Rojters. Ovaj skup u glavnom gradu Malezije se nadovezuje na primirje postignuto pre tri meseca kada je Donald Tramp pozvao tadašnje lidere dve zemlje da prekinu neprijateljstva ili će se, kako je upozorio, izložiti