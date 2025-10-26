Tramp kao "svetski mirotvorac": Posredovao potpisivanju još jednog primirja

Američki predsednik Donald Tramp doputovao je jutros u glavni grad Malezije, Kuala Lumpur, prvu stanicu na svojoj azijskoj turneji, a odmah po dolasku je prisustvovao potpisivanju proširenog sporazuma o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže.

On je takođe sa dvema zemljama potpisao trgovinske sporazume. Tramp je prvi put intervenisao u julu kako bi okončao smrtonosni petodnevni pogranični sukob između ove dve zemlje, a mirovni sporazum je potpisan jutros ubrzo nakon Trampovog dolaska na samit zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru, prenosi Rojters. Ovaj skup u glavnom gradu Malezije se nadovezuje na primirje postignuto pre tri meseca kada je Tramp pozvao tadašnje lidere dve zemlje da prekinu