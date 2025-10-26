Tramp tokom posete Maleziji prisustvovao ceremoniji potpisivanja primirja između Tajlanda i Kambodže

Danas pre 1 sat  |  Beta-AP
Tramp tokom posete Maleziji prisustvovao ceremoniji potpisivanja primirja između Tajlanda i Kambodže

Tajland i Kambodža potpisali su prošireni sporazum o primirju danas na ceremoniji u Kuala Lumpuru, u Maleziji, kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp.

Trampova pretnja ekonomskim pritiskom podstakla je dve zemlje da prekinu okršaje duž osporavane granice ranije ove godine. Tajland će osloboditi kambodžanske zatvorenike, a Kambodža će početi povlačenje teške artiljerije u okviru prvog dela sporazuma. Regionalni posmatrači će pratiti situaciju da borbe ponovo ne bi počele. „Uradili smo nešto što su mnogi ljudi rekli ne može da se uradi, rekao je Tramp. Kambodžanski premijer Hun Manet rekao je da je ovo „istorijski
