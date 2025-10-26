Vreme danas oblačno sa kišom: Kad sledi razvedravanje?

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Vreme danas oblačno sa kišom: Kad sledi razvedravanje?

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima, a posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku lokalno se očekuju veće količine padavina, dok će najviša temperatura biti od 13 do 17 stepeni.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju i u ostalim regionima. U ponedelјak ujutro i pre podne očekuje se prestanak kiše uz delimično razvedravanje tokom dana. Uveče novo naoblačenje, prvo na severozapadu Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima, povremeno uz kišu, a uz dalјi pad temperature, kiša će na planinama kratkotrajno preći u sneg.
