Sineru titula u Beču: Preokrenuo protiv Zvereva u finalu

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je ATP turnir u Beču.

U finalu je pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 3:6, 6:3, 7:5. Meč je trajao dva sata i 29 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Zverev nalazi na trećem mestu ATP liste. Ovo je bio osmi međusobni duel italijanskog i nemačkog tenisera, a četvrti trijumf Sinera. Italijan je pobedom na turniru u glavnom gradu Austrije stigao do 22. titule u karijeri, a četvrte u ovoj godini. Zverev je u karijeri osvojio 24 ATP trofeja. ATP turnir u Beču se igrao za nagradni fond