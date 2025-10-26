Macut: Evropska budućnost Srbije je garancija boljeg života naših građana

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je Srbija posvećena evropskom putu, ali i očuvanju dobrosusedskih odnosa i mira na Zapadnom Balkanu, i istakao da je evropska budućnost zemlje garancija boljeg života naših građana.

Macut je, u intervjuu za list "Politika", rekao da su u vremenu globalnih izazova upravo stabilan region i otvoren dijalog najbolja poruka Evropi, koju je, kako kaže, Srbija i poslala svojim prisustvom na Samitu Berlinskog procesa u Londonu. "Poseta Londonu i učešće na Samitu Berlinskog procesa bili su izuzetno značajni za Srbiju, jer smo imali priliku da jasno predstavimo svoje stavove i prioritete u regionalnoj saradnji. Srbija je danas faktor stabilnosti i