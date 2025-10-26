Macut: Evropska budućnost Srbije nije samo politički cilj već i garancija boljeg života građana

Predsednik Vlade Đuro Macut je izjavio da "evropska budućnost Srbije nije samo politički cilj već garancija daljeg razvoja, napretka i boljeg života građana". "Poseta Londonu i učešće na Samitu Berlinskog procesa bili su izuzetno značajni za Srbiju, jer smo imali priliku da jasno predstavimo svoje stavove i prioritete u regionalnoj saradnji", rekao je Macut u intervjuu za današnji list Politika. On je naglasio da je " Srbija danas faktor stabilnosti i pouzdan