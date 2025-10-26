Oblačno i kišovito u Srbiji: RHMZ izdao novo upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje južne i jugoistočne Srbije na veću količinu padavina za danas i sutra, 26. i 27. oktobra.

Do ponedeljka ujutro na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, a ponegde i do 70 mm kiše. Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 17 stepeni U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 17