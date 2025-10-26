Oblačno i kišovito u Srbiji: RHMZ izdao novo upozorenje

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Tanjug
Oblačno i kišovito u Srbiji: RHMZ izdao novo upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje južne i jugoistočne Srbije na veću količinu padavina za danas i sutra, 26. i 27. oktobra.

Do ponedeljka ujutro na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, a ponegde i do 70 mm kiše. Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 17 stepeni U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 17
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sručiće se velika količina kiše na Srbiju! Najnovije upozorenje RHMZ: U ovim delovima zemlje će biti najkritičnije

Sručiće se velika količina kiše na Srbiju! Najnovije upozorenje RHMZ: U ovim delovima zemlje će biti najkritičnije

Blic pre 36 minuta
Sručiće se velika količina kiše na Srbiju! Najnovije upozorenje RHMZ: U ovim delovima zemlje će biti najkritičnije

Sručiće se velika količina kiše na Srbiju! Najnovije upozorenje RHMZ: U ovim delovima zemlje će biti najkritičnije

Blic pre 40 minuta
Stiže "zlatna jesen", vraća se miholjsko leto: Posle velikih padavina, od ovog datuma temperature 25 stepeni

Stiže "zlatna jesen", vraća se miholjsko leto: Posle velikih padavina, od ovog datuma temperature 25 stepeni

Mondo pre 56 minuta
RHMZ "uključio" žuti i narandžasti alarm zbog kiše

RHMZ "uključio" žuti i narandžasti alarm zbog kiše

N1 Info pre 1 sat
Vreme danas: Oblačno sa kišom, tokom dana od 13 do 17 stepeni

Vreme danas: Oblačno sa kišom, tokom dana od 13 do 17 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Oblačno sa kišom, potom prestanak padavina i otopljenje

Oblačno sa kišom, potom prestanak padavina i otopljenje

NoviSad.com pre 1 sat
Oblačno s kišom i pljuskovima širom Srbije – obilnije padavine na jugu i jugoistoku

Oblačno s kišom i pljuskovima širom Srbije – obilnije padavine na jugu i jugoistoku

Glas Zaječara pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadDunavRHMZVremenska prognozaPadavine

Društvo, najnovije vesti »

Zaboravite jaja i brašno: Recept za najhrskaviju piletinu koja je gotova za 10 minuta

Zaboravite jaja i brašno: Recept za najhrskaviju piletinu koja je gotova za 10 minuta

Danas pre 1 minut
Vreme danas oblačno sa kišom: Kad sledi razvedravanje?

Vreme danas oblačno sa kišom: Kad sledi razvedravanje?

Danas pre 1 minut
Dolar ojačao prema korpi valuta: Tržište veruje da će fed smanjiti kamate

Dolar ojačao prema korpi valuta: Tržište veruje da će fed smanjiti kamate

Blic pre 1 minut
Studenti iz Zagreba organizuju skup podrške na godišnjicu pada nadstrešnice: „Stanite uz Novi Sad, stanite za pravdu i istinu“…

Studenti iz Zagreba organizuju skup podrške na godišnjicu pada nadstrešnice: „Stanite uz Novi Sad, stanite za pravdu i istinu“

Nova pre 0 minuta
Majke u Mađarskoj ne plaćaju porez: Da li bi trebalo uvesti takvu meru i u Srbiji?

Majke u Mađarskoj ne plaćaju porez: Da li bi trebalo uvesti takvu meru i u Srbiji?

Euronews pre 1 minut