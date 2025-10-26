Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

Noćas oko 00.50 časova u ulici Omladinskih brigada u Novom Beogradu dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su tri osobe izgubile život.

Kako je saopštio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u sudaru su učestvovala dva automobila – “audi” i “hjundai”. Vozač audija, N. Đ. (2001), državljanin Bosne i Hercegovine, uhapšen je zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, sa 1,17 promila alkohola u krvi. U nesreći je stradala cela porodica koja se nalazila u vozilu marke “hjundai” – muškarac