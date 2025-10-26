Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

IndeksOnline pre 32 minuta
Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

Noćas oko 00.50 časova u ulici Omladinskih brigada u Novom Beogradu dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su tri osobe izgubile život.

Kako je saopštio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u sudaru su učestvovala dva automobila – “audi” i “hjundai”. Vozač audija, N. Đ. (2001), državljanin Bosne i Hercegovine, uhapšen je zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, sa 1,17 promila alkohola u krvi. U nesreći je stradala cela porodica koja se nalazila u vozilu marke “hjundai” – muškarac
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

Tragedija na Novom Beogradu: Porodica stradala u sudaru sa „audijem“

Tragedija na Novom Beogradu: Porodica stradala u sudaru sa „audijem“

Vreme pre 32 minuta
Proleteo kroz crveno i ubio celu porodicu! Otac (43), majka (38) i sin (9) poginuli na Novom Beogradu: Novi detalji stravične…

Proleteo kroz crveno i ubio celu porodicu! Otac (43), majka (38) i sin (9) poginuli na Novom Beogradu: Novi detalji stravične saobraćajne nesreće (Video)

Kurir pre 28 minuta
Stravična saobraćajna nesreća u novom Beogradu: Troje poginulih u sudaru dva automobila prvi snimak sa lica mesta

Stravična saobraćajna nesreća u novom Beogradu: Troje poginulih u sudaru dva automobila prvi snimak sa lica mesta

Kurir pre 28 minuta
Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

Sandžak haber pre 8 minuta
Novi detalji stravične saobraćajne nesreće na novom Beogradu: Nikola (24) vozio pijan, ubio celu porodicu (foto/video)

Novi detalji stravične saobraćajne nesreće na novom Beogradu: Nikola (24) vozio pijan, ubio celu porodicu (foto/video)

Kurir pre 32 minuta
Vozač audija smrti u krvi imao 1,17 promila: Oglasio se ministar Dačić povodom strašne nesreće u Novom Beogradu u kojoj je…

Vozač audija smrti u krvi imao 1,17 promila: Oglasio se ministar Dačić povodom strašne nesreće u Novom Beogradu u kojoj je stradala cela porodica

Kurir pre 32 minuta
Uznemirujući snimak trenutka užasa na novom Beogradu: Nikola (24) pijan proleteo kroz crveno i ubio celu porodicu (video)

Uznemirujući snimak trenutka užasa na novom Beogradu: Nikola (24) pijan proleteo kroz crveno i ubio celu porodicu (video)

Kurir pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaIvica DačićBosna i HercegovinaAudiHjundaiHyundaiMinistar unutrašnjih poslovasaobraćajna nesrećabezbednost u saobraćaju

Hronika, najnovije vesti »

Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

IndeksOnline pre 32 minuta
Tragedija na Novom Beogradu: Porodica stradala u sudaru sa „audijem“

Tragedija na Novom Beogradu: Porodica stradala u sudaru sa „audijem“

Vreme pre 32 minuta
Muškarac izboden na Zvezdari: Zatečen pijan na ulici, ne želi da kaže ko je napadač

Muškarac izboden na Zvezdari: Zatečen pijan na ulici, ne želi da kaže ko je napadač

Nova pre 8 minuta
Vapaj majke nestalog Đorđa (19) iz Kragujevca: Tatjana preklinje za pomoć: "Kao mali mi je napisao ovu poruku, sad ja molim…

Vapaj majke nestalog Đorđa (19) iz Kragujevca: Tatjana preklinje za pomoć: "Kao mali mi je napisao ovu poruku, sad ja molim sve vas" (foto, video)

Blic pre 18 minuta
Stravična saobraćajna nesreća u novom Beogradu: Troje poginulih u sudaru dva automobila prvi snimak sa lica mesta

Stravična saobraćajna nesreća u novom Beogradu: Troje poginulih u sudaru dva automobila prvi snimak sa lica mesta

Kurir pre 28 minuta