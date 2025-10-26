Pojavio se snimak ubistva poznatog ugostitelja u Novom Mestu: Ministri podnose ostavke, haos u zemlji blizu Srbije

U Novom Mestu u Sloveniji je tokom noći petka 24. na subotu 25. oktobra nasmrt prebijen muškarac Aleš Šuter (48) koji je kasnije u bolnici podlegao povredama, a sada se pojavio i snimak nasilja i ubistva ispred jednog noćnog kluba, pišu " Slovenske novice".

Policija je uhapsila mladića (20) koji je glavni osumjičeni, a danas je održan i veliki protest zbog brutalnog nasilja. Prema nezvaničnim informacijama, nasilje se dogodilo ispred noćnog kluba "Lokal Patriot" kada je mladić pozvao telefonom svog oca jer mu je grupa mladića pretila. Otac, koji je inače poznati lokalni ugostitelj, je odmah krenuo na lice mesta. Čim je izašao iz automobila kada je stigao, napala ga je grupa muškaraca, navodno pripadnika romske