Predsednik Opštine Knić o urušenom plafonu: Radi se krov, a bilo je nevreme

N1 Info pre 12 minuta  |  N1 Beograd
Predsednik Opštine Knić Srećko Ilić izjavio je, povodom objave SSP-a o padu plafona u Domu kulture u Toponici, da su u toku radovi na popravci krova a da se plafon urušio tokom nevremena koje se desilo u noći između 23. i 24. oktobra.

Kako kaže, objekat je ranije zatvoren, tako da nije bilo opasnosti za građane. "Zbog neophodne rekonstrukcije krova na Domu kulture u Toponici i to zameni dela drvene konstrukcije i potpune zamena krovnog pokrivača, obezbeđena su sredstva iz budžeta Ministarstva kulture Srbije kroz projekat 'Gradovi u fokusu' u vrednosti od 8,5 miliona dinara. Radovi su početi 15. oktobra, a zbog obilnih padavina u noći između 23. i 24. oktobra došlo je do oštećenja plafona u
Glas Šumadije pre 8 minuta
Novi magazin pre 7 minuta
Danas pre 27 minuta
N1 Info pre 4 sati
Nova pre 3 sata
Danas pre 5 sati
Danas pre 6 sati
N1 Info pre 12 minuta
Glas Šumadije pre 8 minuta
RTK pre 2 minuta
Novi magazin pre 7 minuta
Prokuplje press pre 1 sat