Predsednik Opštine Knić o urušenom plafonu: Radi se krov, a bilo je nevreme

Predsednik Opštine Knić Srećko Ilić izjavio je, povodom objave SSP-a o padu plafona u Domu kulture u Toponici, da su u toku radovi na popravci krova a da se plafon urušio tokom nevremena koje se desilo u noći između 23. i 24. oktobra.

Kako kaže, objekat je ranije zatvoren, tako da nije bilo opasnosti za građane. "Zbog neophodne rekonstrukcije krova na Domu kulture u Toponici i to zameni dela drvene konstrukcije i potpune zamena krovnog pokrivača, obezbeđena su sredstva iz budžeta Ministarstva kulture Srbije kroz projekat 'Gradovi u fokusu' u vrednosti od 8,5 miliona dinara. Radovi su početi 15. oktobra, a zbog obilnih padavina u noći između 23. i 24. oktobra došlo je do oštećenja plafona u