(VIDEO) Studenti koji pešače iz Čačka stigli u Kosjerić: Dočekani uz pogaču i so, vatromet i baklje

Studenti koji su krenuli iz Čačka peške za Novi Sad na obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice 1. novembra stigli su večeras u Kosjerić.

Dočekani uz vatromet, baklje i veliki broj Kosjeraca na ulicama koji su čekali da studenti stignu, javlja reporteka Nove. Prolaze glavnom gradskom ulicom, a priređeno im je posluženje pogačom i solju. Uzvikuju "pumpaj", igraju "ko ne skače, taj je ćaci". Reporterka Nove javlja da su studenti imali problem da obezbede smeštaj u javnim ustanovama, jer im nije dozvoljeno, pa će noć provesti u privatnim smeštajima. Stigli su i građani iz susednih opština da dočekaju