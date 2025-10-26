Ministar poljoprivrede najavio javni poziv za nove zasade i opremu u novembru

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić je tokom posete gazdinstvu porodice Popović u Bačincima u Šidu, gde je obišao savremeni zasad jabuke kompanije "Lider-pro", najavio je da će u novembru biti raspisan javni poziv za podizanje novih zasada i nabavku savremene opreme, saopštilo je danas Ministarstvo.

Dragan Glamočić je istakao da Srbija danas ima blizu 200.000 hektara pod zasadima voća, od čega jabuka zauzima posebno mesto po vrednosti izvoza, te da će država nastaviti da najviše ulaže u sektore koji donose najveću vrednost po hektaru, a to je upravo voćarstvo. Na površini od 20 hektara pod jabukom, domaćinstvo Popović primenilo je najsavremenije sisteme za zaštitu i navodnjavanje, kao i tehnologiju skladištenja koja omogućava kvalitetan plasman proizvoda tokom