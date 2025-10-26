Ministar poljoprivrede najavio javni poziv za nove zasade i opremu u novembru

NIN pre 1 sat  |  Fonet
Ministar poljoprivrede najavio javni poziv za nove zasade i opremu u novembru

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić je tokom posete gazdinstvu porodice Popović u Bačincima u Šidu, gde je obišao savremeni zasad jabuke kompanije "Lider-pro", najavio je da će u novembru biti raspisan javni poziv za podizanje novih zasada i nabavku savremene opreme, saopštilo je danas Ministarstvo.

Dragan Glamočić je istakao da Srbija danas ima blizu 200.000 hektara pod zasadima voća, od čega jabuka zauzima posebno mesto po vrednosti izvoza, te da će država nastaviti da najviše ulaže u sektore koji donose najveću vrednost po hektaru, a to je upravo voćarstvo. Na površini od 20 hektara pod jabukom, domaćinstvo Popović primenilo je najsavremenije sisteme za zaštitu i navodnjavanje, kao i tehnologiju skladištenja koja omogućava kvalitetan plasman proizvoda tokom
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Ministar Glamočić: Voćarstvo donosi najveću vrednost po hektaru

Ministar Glamočić: Voćarstvo donosi najveću vrednost po hektaru

Serbian News Media pre 1 sat
Glamoćić: Pod zasadima voća 200.000 hektara

Glamoćić: Pod zasadima voća 200.000 hektara

Nova ekonomija pre 2 sata
U Srbiji pod zasadima voća 200.000 hektara - U izvozu prednjači jabuka

U Srbiji pod zasadima voća 200.000 hektara - U izvozu prednjači jabuka

Ekapija pre 2 sata
Slavku nasred njive nikla čudna skalamerija, celo selo pitalo se šta će mu to! Kod Popovića grad ne tuče, nabavili čudo od…

Slavku nasred njive nikla čudna skalamerija, celo selo pitalo se šta će mu to! Kod Popovića grad ne tuče, nabavili čudo od protivgradnog topa koji puca zvukom

Kurir pre 2 sata
Glamočić obišao gazdinstvo u Bačincima: Domaći voćari ravnomerno pariraju evropskim

Glamočić obišao gazdinstvo u Bačincima: Domaći voćari ravnomerno pariraju evropskim

Telegraf pre 1 sat
Glamoćić: Pod zasadima voća 200.000 hektara, jabuka posebna po vrednosti izvoza

Glamoćić: Pod zasadima voća 200.000 hektara, jabuka posebna po vrednosti izvoza

Danas pre 3 sata
"U Srbiji blizu 200.000 hektara pod zasadima voća": Javni poziv za podizanje novih zasada i nabavku savremene opreme

"U Srbiji blizu 200.000 hektara pod zasadima voća": Javni poziv za podizanje novih zasada i nabavku savremene opreme

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠidPoljoprivredaVoce

Vojvodina, najnovije vesti »

Novače, izvini u ime svih nas. Nećemo dozvoliti da te izbrišu i prekreče, ti si ponos SRBIJE! Novače oprosti im, ne znaju šta…

Novače, izvini u ime svih nas. Nećemo dozvoliti da te izbrišu i prekreče, ti si ponos SRBIJE! Novače oprosti im, ne znaju šta rade

Volim Zrenjanin pre 35 minuta
Maradik i Čortanovci dobijaju kapele do kraja ove godine

Maradik i Čortanovci dobijaju kapele do kraja ove godine

In medija pre 1 minut
Nedeljni horoskop od 26. oktobra do 2. novembra

Nedeljni horoskop od 26. oktobra do 2. novembra

Moj Novi Sad pre 1 minut
Knjige se ne slušaju, već se i u biblioteci za slepe čitaju

Knjige se ne slušaju, već se i u biblioteci za slepe čitaju

Moj Novi Sad pre 41 minuta
Jožefa (31) napadač izrešetao na kućnom Pragu u Pančevu, a sada tužilaštvo proširuje istragu! Novi detalji o pokušaju ubistva…

Jožefa (31) napadač izrešetao na kućnom Pragu u Pančevu, a sada tužilaštvo proširuje istragu! Novi detalji o pokušaju ubistva pre 3 meseca

Kurir pre 35 minuta