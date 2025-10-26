Ko je mušakarac koji je izazvao nesreću u kojoj je stradala tročlana porodica: Pijan prošao na crveno, određeno mu zadržavanje

Nova pre 32 minuta  |  Autor: Jovan Mladenović
Ko je mušakarac koji je izazvao nesreću u kojoj je stradala tročlana porodica: Pijan prošao na crveno, određeno mu zadržavanje…

Mladić Nikola Đ. (24) izazvao je teško saobraćajnu nesreću ove večeri na Novom Beogradu, kada je stradala porodica.

Naime, on je pijan prošao na crveno svetlo i naleteo na automobil u kom se nalazila saobraćajni policajac B. Ž. (43), njegovu surprugu D. K. (38) i njihovog maloletno dete (9). On je upravljao automobilom koji je bio registrovan u Bosni i Hercegovini, a sa njim je u kolima bila još jedna osoba. A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako je saopšteno, on je upravljao vozilo sa 1,17 promila alkohola u krvi i odmah mu je određeno zadržavanje do 48 časova, po nalogu Višeg
