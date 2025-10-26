Tramp preti Kanadi: Uvešće dodatnu carinu od 10 odsto zbog reklame sa Reganom

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Tramp preti Kanadi: Uvešće dodatnu carinu od 10 odsto zbog reklame sa Reganom

Predsednik SAD Donald Tramp je zapretio da će povećati carine na uvoz kanadske robe za dodatnih 10 odsto zbog televizijske reklame protiv carina koju je pripremila za emitovanje i platila kanadska provincija Ontario.

U reklami su korišćene reči bivšeg predsednika Ronalda Regana da bi se kritikovale američke carine, što je razljutilo Trampa koji je rekao da će zbog toga prekinuti dodatne trgovinske pregovore sa Kanadom. Premijer Ontarija Dag Ford rekao je da će povući reklamu posle vikenda, ali je ona emitovana u petak uveče, u udarnom terminu, tokom prve utakmice Svetske serije (finala u bejzbolu), u kojoj su igrom slučaja upravo predstavnici Ontarija - Toronto Blu Džejs (Blue
