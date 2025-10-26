Osnovano Rusko istorijsko društvo u Srbiji, Vulin otvoreno najavio 'borbu za srpski svet'

Rusko istorijsko društvo je tačka okupljanja svih onih koji Srbiju vide kao državu koja će se "bez ikakavih ograda boriti za mirno stvaranje srpskog sveta" i za to da bude istinski saveznik Rusije i Kine, rekao je predsednik Saveta beogradskog ogranka tog društva Aleksandar Vulin, na Osnivačkoj skupštini u Beogradu 26. oktobra.

Od kada je "srpski svet" prvi put pomenut u septembru 2020. godine, kako je Radio Slobodna Evropa ranije izveštavao, sa Zapadnog Balkana upozoravali su da ta kovanica neodoljivo podsjeća na aspiracije zvanične srpske politike koje su početkom devedesetih odigrali ključnu ulogu u krvavom raspadu bivše Jugoslavije. Pročitajte: 'Srpski svet', koncept koji region čini nervoznim Šta podrazumeva 'srpski svet' koji je prvi promovisao upravo Vulin Termin “"srpski svet" je