Vulin na čelu beogradske podružnice Ruskog istorijskog društva

U Beogradu je danas održana Osnivačka skupština Ruskog istorijskog društva, a lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izabran je za predsednika saveta beogradske podružnice ovog društva.

Kako prenosi Sputnjik Srbija, osnivačka skupština počela je intoniranjem himni Rusije, Srbije i Republike Srpske, a minutom ćutanja odata je počast generalu Nebojši Pavkoviću.

Događaju su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, mitropolit bački Irinej, mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, zamenik ministra nauke i visokog obrazovanja Rusije Konstantin Mogilevski, i drugi.

Vulin je u svom govoru ocenio da nas "istorija uči da tamo gde su Srbi i Rusi, tamo je pravda", a takođe je pozdravio "i srpski i ruski svet".

"Ako ne znate gde je pravda i pobeda, potražite gde su Srbi i Rusi... Bliskost između dva naroda može se meriti isključivo bliskošću vrednosti za koje se jedan i drugi narod zalažu. Mi u Ruskom istorijskom društvu borimo se protiv svake revizije istorije o srpskom i ruskom narodu", poručio je Vulin.

Patrijarh Porfirije je, obraćajući se prisutnima, poručio da otvaranje Ruskog istorijskog društva u Srbiji predstavlja potvrdu "kontinuirane međusobne duhovne povezanosti srpskog i ruskog naroda, srpskog i ruskog, koji skladno i srodno žive kroz istoriju", kao i da je otvaranje te organizacije "ključno u eri istorijskog revizionizma".

"Sabrali smo se ovde danas, ne samo da potvrdimo istinsko prijateljstvo i bratske odnose, već da potvrdimo i zapečatimo zavet koji su nam ostavili naši preci", rekao je patrijarh Porfirije.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko je, u obraćanju prisutnima, ocenio da je otvaranje Ruskog istorijskog društva u Srbiji "važna politička i naučna poruka".

"Jedan od najvažnijih zadataka Rusije i Srbije je jačanje suvereniteta, nezavisnosti naroda i naših država. A bez poznavanja svoje istorije, nema ni suvereniteta ni budućnosti", poručio je Bocan-Harčenko.

Video-porukom se prisutnima obratio Sergej Nariškin, direktor Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije, koji se nalazi na čelu Društva, dodaje Sputnjik.

Nariškin je istakao da istorijske veze Rusije i Srbije, kao i "principijelne sličnosti naših tradicionalnih vrednosti".

"NATO blok je raspalio na Balkanu građanski rat, a zatim, uprkos međunarodnom pravu, izvršio protiv Srbije pravu agresiju, prave ratne zločine. Naša država je odgovorila na to", kazao je Nariškin.

"Rusko istorijsko društvo u Republici Srbiji" zvanično je osnovano u avgustu 2025. godine, a u Agenciji za privredne registre upisano je kao udruženje građana.

Zakonski zastupnik udruženja od septembra 2025. godine je Aleksandar Vulin, ukazuju podaci iz APR-a.

(Beta, 26.10.2025)