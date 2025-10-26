RHMZ upozorio na veću količinu padavina na jugu i jugoistoku Srbije danas i sutra

Sputnik pre 42 minuta
RHMZ upozorio na veću količinu padavina na jugu i jugoistoku Srbije danas i sutra

Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje južne i jugoistočne Srbije na veću količinu padavina za danas i sutra, 26. i 27. oktobra.

Do ponedeljka ujutro na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 milimetara, a ponegde i do 70 milimetara kiše. Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
