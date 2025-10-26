Jokić citirao Toma Šelbija iz serije "Piki Blajnders": "Prijatelju, nema odmora u ovom svetu"

Najbolji košarkaš sveta, Nikola Jokić, ponovo je pokazao magiju u NBA ligi i dominirao je u pobedi Denvera nad Finiksom od 133:111, gde je upisao drugi ovosezonski tripl-dabl, iz isto toliko mečeva, a ukupno 166. u karijeri.

I mao je Jokić 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, a meč je obeležilo fenomenalno proigravanje za spektakularno zakucavanje Arona Gordona. Posle meča je Jokić izašao pred novinare na konferenciji za medije, gde je pričao o svom timu i igračima. - Mislim da imamo zrele igrače koji znaju da igraju i očekujem da igraju dobro. Naravno, imaće loše trenutke, ali verujem da znaju gde se nalaze i da imaju visoka očekivanja. Sve je u detaljima. Važno je gde i kako