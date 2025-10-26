Ministar odbrane Pakistana: "Neuspeh pregovora sa Avanistanom značio bi otvoreni rat"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministar odbrane Pakistana: "Neuspeh pregovora sa Avanistanom značio bi otvoreni rat"

Pakistanski ministar odbrane Kavaja Muhamed Asif izjavio je danas da je uveren da Avganistan želi mir, upozorivši da bi neuspeh u postizanju sporazuma tokom razgovora u Istanbulu značio "otvoreni rat".

Ministar odbrane Pakistana ovo je izjavio nekoliko dana nakon što su se dve sukobljene strane saglasile o prekidu vatre i prekinule smrtonosne pogranične sukobe, prenosi Rojters. Razgovori u Istanbulu počeli su u subotu i trebalo bi da se nastave do nedelje s ciljem da se spreči novi talas nasilja između dve zemlje. Izvori Rojtersa su potvrdili da nije bilo incidenata tokom poslednjih nekoliko dana i da dogovor poštuju obe strane. "Razgovori imaju za cilj da se
