Sednica skupštine u Prištini o izboru nove vlade, ističe rok da Kurti formira vladu

U Prištini će danas biti održana sednica skupštine privremenih institucija na kojoj će se glasati o izboru nove vlade.

Sednica skupštine zakazana je za 10.00 časova, a izbor vlade privremenih institucija je jedina tačka dnevnog reda. Rok od 15 dana za formiranje vlade teče od 11. oktobra, kada je predsednica privremenih institucija Vjosa Osmani dala mandat predsedniku Samoopredeljenja Aljbinu Kurtiju da formira novu vladu i taj rok ističe danas. Skupština u Prištini ima 120 poslaničkih mesta, a da bi nova vlada bila izabrana potrebno je da za nju glasa 61 poslanik. Sednica na kojoj