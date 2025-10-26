VELIČASTVEN I SRDAČAN DOČEK STUDENATA IZ NOVOG PAZARA U VALJEVU UZ CRVENI TEPIH, BAKLJADU, VATROMET I MORE EMOCIJA – “SVOJIM HRABRIM KORACIMA OSTAVLJAJU DUBOK TRAG ŠIROM SRBIJE”

Valjevska posla pre 47 minuta
VELIČASTVEN I SRDAČAN DOČEK STUDENATA IZ NOVOG PAZARA U VALJEVU UZ CRVENI TEPIH, BAKLJADU, VATROMET I MORE EMOCIJA – “SVOJIM…

Doček studenata iz Novog Pazara u Valjevu / Foto: Valjevska posla Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji su 16. oktobra započeli marš pod nazivom “16 dana za 16 žrtava”, stigli su sinoć u Valjevo, desetog dana svog pešačkog pohoda od Novog Pazara do Novog Sada.

Doček studenata iz Novog Pazara u Valjevu / Foto: Valjevska posla Njihov dolazak u grad na Kolubari obeležen je veličanstvenim i dirljivim dočekom priređenim uz crveni tepih, bakljadu, vatromet i more emocija. Foto: Valjevska posla Nekoliko hiljada građana iz Valjeva i drugih gradova Srbije, okupljenih u Ulica Vuka Karadžića, od pošte do mosta ka Tešnjaru, dočekalo je studente uz aplauze, pesmu, zagrljaje i suze radosnice. Foto: Valjevska posla Izražena je podršku
Povezane vesti »

