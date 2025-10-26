Hiljade Valjevaca dočekale studente iz Novog Pazara: „Pumpaj, pumpaj!“ uz vatromet

Vreme pre 25 minuta
Hiljade Valjevaca dočekale studente iz Novog Pazara: „Pumpaj, pumpaj!“ uz vatromet

Marš studenata iz Novog Pazara, posvećen sećanju na 16 žrtava tragedije u Novom Sadu, večeras je prošao kroz Valjevo. Na ulicama ih je dočekalo više hiljada građana uz skandiranje „Pumpaj, pumpaj!“ i vatromet podrške

Studenti iz Novog Pazara, koji idu pešice do Novog Sada u akciji „16 dana za 16 žrtava“, stigli su večeras u Valjevo, gde im je više hiljada građana priredilo doček uz vatromet. Oni su produžili svoju trasu da bi prošli kroz Valjevo i zahvalili se građanima ovog grada kojim su im među prvima pritekli u pomoć kada je uprava Državnog univerziteta u Novom Pazaru nasilnu ušla u zgradu univerziteta. „Pumpaj, pumpaj“ uzvikuju građani koji su napravili špalir kroz koji
