Nedelja pred Novosađanima sve toplija i uz dosta sunca

Nedelja pred nama biće suva, uz dosta sunca i sve toplija.

U ponedeljak promenljivo oblačno. Minimalna temperatura biće 7, a maksimalna 14 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, ujutru severni i severozapadni, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Utorak takođe promenljivo oblačan, uz temperaturu od 6 do 15 stepeni. Sreda nešto vedrija i toplija, pa će temperatura biti od 6 do 19 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano, uz temperaturu koja će se kretati od 6 do 21 stepen. U petak ponovo promenljivo oblačno i