Nedelja pred Novosađanima sve toplija i uz dosta sunca

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Nedelja pred Novosađanima sve toplija i uz dosta sunca

Nedelja pred nama biće suva, uz dosta sunca i sve toplija.

U ponedeljak promenljivo oblačno. Minimalna temperatura biće 7, a maksimalna 14 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, ujutru severni i severozapadni, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Utorak takođe promenljivo oblačan, uz temperaturu od 6 do 15 stepeni. Sreda nešto vedrija i toplija, pa će temperatura biti od 6 do 19 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano, uz temperaturu koja će se kretati od 6 do 21 stepen. U petak ponovo promenljivo oblačno i
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači…

"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači

Blic pre 1 sat
Sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnje temperature od 6 do 10 stepeni, dnevne do 16

Sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnje temperature od 6 do 10 stepeni, dnevne do 16

Serbian News Media pre 1 sat
Sutra u Srbiji ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

Sutra u Srbiji ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

Novi magazin pre 1 sat
"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači…

"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači

Blic pre 1 sat
Natopiće nas kiša na svetu petku Sutra nam stižu ozbiljni pljuskovi širom zemlje negde će biti i snega

Natopiće nas kiša na svetu petku Sutra nam stižu ozbiljni pljuskovi širom zemlje negde će biti i snega

Dnevnik pre 2 sata
Oblačno i kišovito u većem delu zemlje

Oblačno i kišovito u većem delu zemlje

RTK pre 4 sati
Vreme danas oblačno sa kišom: Kad sledi razvedravanje?

Vreme danas oblačno sa kišom: Kad sledi razvedravanje?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Fico ne želi da Slovačka bude deo bilo kog plana EU kojim se finansiraju vojne potrebe Ukrajine

Fico ne želi da Slovačka bude deo bilo kog plana EU kojim se finansiraju vojne potrebe Ukrajine

Beta pre 41 minuta
Sve Vučićeve vakcine: Dr Dragan Delić o ruskom preparatu za obolele od karcinoma

Sve Vučićeve vakcine: Dr Dragan Delić o ruskom preparatu za obolele od karcinoma

Danas pre 41 minuta
Fico ne želi da Slovačka bude deo bilo kog plana EU kojim se finansiraju vojne potrebe Ukrajine

Fico ne želi da Slovačka bude deo bilo kog plana EU kojim se finansiraju vojne potrebe Ukrajine

Danas pre 36 minuta
Studenti iz Novog Pazara nastavili put ka Ubu

Studenti iz Novog Pazara nastavili put ka Ubu

Danas pre 6 minuta
Cilj teorija o obojenoj revoluciji – bes prema studentima: Za devet meseci objavljeno 10.000 tekstova o ruskim službama u…

Cilj teorija o obojenoj revoluciji – bes prema studentima: Za devet meseci objavljeno 10.000 tekstova o ruskim službama u provladinim medijima

Danas pre 31 minuta