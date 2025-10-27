Jesenji stajling ane Ivanović raspametio a: minđuše nose jaku simboliku: Govore o njenom karakteru

Blic pre 6 sati
Jesenji stajling ane Ivanović raspametio a: minđuše nose jaku simboliku: Govore o njenom karakteru

Ana Ivanović za mnoge je ikona stila, a svojim najnovijim jesenjim stajlingom mnoge je oduševila.

Za svoj, kako je napisala današnji outfit, Ana je odabrala usku haljinu u toploj braon nijansi, koju je uparila s bež jaknom i braon čizmama s potpeticom. Međutim, ono što je odmah privuklo pažnju svih bile su njene zlatne minđuše u obliku pehara – komad nakita koji se izdvaja svojom umetničkom formom i simbolikom. Minđuše imaju reljefnu strukturu i izgled koji podseća na mali, elegantni trofej sa skulpturalnim linijama koje reflektuju svetlost pri svakom pokretu.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ana nikada ne omaši! Ovaj jesenji stajling raspametio je žene: Minđuše nose jaku simboliku i govore o njoj....

Ana nikada ne omaši! Ovaj jesenji stajling raspametio je žene: Minđuše nose jaku simboliku i govore o njoj....

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana Ivanović

Zabava, najnovije vesti »

Marija nekad i sad! Pevačica blista nakon razvoda: Nekada nastupala u ovom takmičenju, ne biste je prepoznali

Marija nekad i sad! Pevačica blista nakon razvoda: Nekada nastupala u ovom takmičenju, ne biste je prepoznali

Telegraf pre 3 sata
Ana nikada ne omaši! Ovaj jesenji stajling raspametio je žene: Minđuše nose jaku simboliku i govore o njoj....

Ana nikada ne omaši! Ovaj jesenji stajling raspametio je žene: Minđuše nose jaku simboliku i govore o njoj....

Telegraf pre 4 sati
Zoran Bingulac novi gost emisije "Biseri": "Ne možete biti uspešni, ako u jednom momentu radite dve stvari"

Zoran Bingulac novi gost emisije "Biseri": "Ne možete biti uspešni, ako u jednom momentu radite dve stvari"

Blic pre 5 sati
Bogata istorija i sunce tokom cele godine: Ovaj grad osvojio je putnike i proglašen je najboljim u Evropi za 2025.

Bogata istorija i sunce tokom cele godine: Ovaj grad osvojio je putnike i proglašen je najboljim u Evropi za 2025.

Blic pre 5 sati
Tata za primer! Sloba Radanović odveo sina Damjana u park, a prizor raznežio sve: Jelena ponosno objavila sliku

Tata za primer! Sloba Radanović odveo sina Damjana u park, a prizor raznežio sve: Jelena ponosno objavila sliku

Blic pre 5 sati