Jesenji stajling ane Ivanović raspametio a: minđuše nose jaku simboliku: Govore o njenom karakteru

Ana Ivanović za mnoge je ikona stila, a svojim najnovijim jesenjim stajlingom mnoge je oduševila.

Za svoj, kako je napisala današnji outfit, Ana je odabrala usku haljinu u toploj braon nijansi, koju je uparila s bež jaknom i braon čizmama s potpeticom. Međutim, ono što je odmah privuklo pažnju svih bile su njene zlatne minđuše u obliku pehara – komad nakita koji se izdvaja svojom umetničkom formom i simbolikom. Minđuše imaju reljefnu strukturu i izgled koji podseća na mali, elegantni trofej sa skulpturalnim linijama koje reflektuju svetlost pri svakom pokretu.