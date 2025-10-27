Ana nikada ne omaši! Ovaj jesenji stajling raspametio je žene: Minđuše nose jaku simboliku i govore o njoj....

Ana Ivanović za mnoge je ikona stila i gotovo nikada ne pogreši kada je oblačenje u pitanju, a svaki njen autfit sve ostavi bez teksta.

S godinama ona je izgradila vrlo sofisticiran i istančan ukus kada je moda u pitanju pa svako njeno novo izdanje, žene ostvi bez teksta. Njen najnoviji jesenji stajling oduševio je sve. Za svoj, kako je napisala današnji outfit, Ana je odabrala usku haljinu u toploj braon nijansi, koju je uparila s bež jaknom i braon čizmama s potpeticom. Iako je na njoj bila upadljiva odeća koja je bila odlično usklađena, nakit je bio taj koji je privukao posebnu pažnju, tačnije