Aranđelovdan u domu Zdravka Čolića: Ćerka Una pokazala kako se slavi u njihovoj kući (FOTO)

Nova pre 6 sati  |  Autor: Jelena Manojlović
Aranđelovdan u domu Zdravka Čolića: Ćerka Una pokazala kako se slavi u njihovoj kući (FOTO)

Popularni pevač danas slavi krsnu slavu, a njegova ćerka je na društvenim mrežama podelila kako to izgleda.

Una Čolić, starija ćerka Zdravka Čolića, podelila je na društvenim mrežama kadrove iz porodičnog doma, gde se danas slavi Aranđelovdan. Kako pevač vrlo retko govori o privatnom životu, popularnost njegove ćerke je omogućila da posle mnogo decenija uspšene karijere saznamo nešto više o životu mnogima omiljenog muzičara. Naime, ona je na društvenim mrežama podelila fotke ispred crkve gde je jutros odnela slavski kolač i sveću. Podsetimo, Una je nedavno proslavila 24.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Emotivan prizor iz doma Nede Ukraden: Pevačica okupila porodicu za Aranđelovdan uz bogatu trpezu

Emotivan prizor iz doma Nede Ukraden: Pevačica okupila porodicu za Aranđelovdan uz bogatu trpezu

Mondo pre 33 minuta
Živojinovići za Aranđelovdan spremili kazan sarmi: Brena igra u kuhinji, Viktor glavni za spremanje gozbe (Foto)

Živojinovići za Aranđelovdan spremili kazan sarmi: Brena igra u kuhinji, Viktor glavni za spremanje gozbe (Foto)

Mondo pre 3 sata
Emotivan prizor iz doma nede Ukraden Na važan dan objavila porodičnu fotografiju! (foto)

Emotivan prizor iz doma nede Ukraden Na važan dan objavila porodičnu fotografiju! (foto)

Alo pre 3 sata
Kod živojinovića za aranđelovdan samo gala i ogroman kazan sarmi: Viktor Živojinović je glavni kuvar, pohvalio se šta je…

Kod živojinovića za aranđelovdan samo gala i ogroman kazan sarmi: Viktor Živojinović je glavni kuvar, pohvalio se šta je spremio za goste: Večeras slave do kasno u noć

Blic pre 4 sati
Neda Ukraden sa ćerkom, zetom i unucima! Emotivan prizor i doma pevačice, pokazala kako slave krsnu slavu

Neda Ukraden sa ćerkom, zetom i unucima! Emotivan prizor i doma pevačice, pokazala kako slave krsnu slavu

Telegraf pre 6 sati
Neda Ukraden podelila emotivan prizor iz porodičnog doma: Pokazala kako slave Aranđelovdan, ne skidaju osmehe sa lica (foto)

Neda Ukraden podelila emotivan prizor iz porodičnog doma: Pokazala kako slave Aranđelovdan, ne skidaju osmehe sa lica (foto)

Blic pre 7 sati
Dom Nede Ukraden danas odiše tradicijom: Unuci, ćerka i zet – svi na okupu za Aranđelovdan [FOTO]

Dom Nede Ukraden danas odiše tradicijom: Unuci, ćerka i zet – svi na okupu za Aranđelovdan [FOTO]

Story pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zdravko ČolićAranđelovdan

Zabava, najnovije vesti »

"Imali smo intimne odnose u kolima": Haos u Eliti 9, zadrugar izneo šok tvrdnje Bebici o Teodori Delić: Reagovalo obezbeđenje…

"Imali smo intimne odnose u kolima": Haos u Eliti 9, zadrugar izneo šok tvrdnje Bebici o Teodori Delić: Reagovalo obezbeđenje

Blic pre 28 minuta
Jelisaveta i Miloš Teodosić došli na slavu kod Brene i Bobe: Glumica nosi buket cveća, a košarkaš u sivoj jakni: Filip…

Jelisaveta i Miloš Teodosić došli na slavu kod Brene i Bobe: Glumica nosi buket cveća, a košarkaš u sivoj jakni: Filip Živojinović se presvukao u elegantno odelo

Blic pre 33 minuta
Žika Jakšić u odelu, bivši muž Marije Mikić sa dečjim kišobranom: Sve vrvi od poznatih kod Lepe Brene na slavi: Tu je i…

Žika Jakšić u odelu, bivši muž Marije Mikić sa dečjim kišobranom: Sve vrvi od poznatih kod Lepe Brene na slavi: Tu je i poznati bračni par

Blic pre 13 minuta
Evo kako da vam mašina za sudove ostane čista, a sudovi blistavi – dovoljno je samo 5 sekundi dnevno

Evo kako da vam mašina za sudove ostane čista, a sudovi blistavi – dovoljno je samo 5 sekundi dnevno

Blic pre 58 minuta
Nova studija otkriva: Magneti na frižiderima su jači od prvih magnetnih polja u svemiru

Nova studija otkriva: Magneti na frižiderima su jači od prvih magnetnih polja u svemiru

Blic pre 58 minuta