Aranđelovdan u domu Zdravka Čolića: Ćerka Una pokazala kako se slavi u njihovoj kući (FOTO)

Popularni pevač danas slavi krsnu slavu, a njegova ćerka je na društvenim mrežama podelila kako to izgleda.

Una Čolić, starija ćerka Zdravka Čolića, podelila je na društvenim mrežama kadrove iz porodičnog doma, gde se danas slavi Aranđelovdan. Kako pevač vrlo retko govori o privatnom životu, popularnost njegove ćerke je omogućila da posle mnogo decenija uspšene karijere saznamo nešto više o životu mnogima omiljenog muzičara. Naime, ona je na društvenim mrežama podelila fotke ispred crkve gde je jutros odnela slavski kolač i sveću. Podsetimo, Una je nedavno proslavila 24.