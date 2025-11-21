Emotivan prizor iz doma nede Ukraden Na važan dan objavila porodičnu fotografiju! (foto)

Alo pre 2 sata
Emotivan prizor iz doma nede Ukraden Na važan dan objavila porodičnu fotografiju! (foto)

Pokazala je topao prizor iz doma gde su pozirali pored slavskog kolača i sveće sa osmesima na licima

Srpska pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas slave Aranđelovdan, što je krsna slava mnogih poznatih ličnosti. Pevačica Neda Ukraden je jedna od njih, a na svom Instagram profilu objavila je fotografiju iz porodičnog doma na kojoj je sa ćerkom Jelenom, zetom i unucima. Foto: Printscreen/instagram Pokazala je topao prizor iz doma gde su pozirali pored slavskog kolača i sveće sa osmesima na licima, a uz to je kratko napisala: - Aranđelovdan - istakla je
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Aranđelovdan u domu Zdravka Čolića: Ćerka Una pokazala kako se slavi u njihovoj kući (FOTO)

Aranđelovdan u domu Zdravka Čolića: Ćerka Una pokazala kako se slavi u njihovoj kući (FOTO)

Nova pre 1 sat
Neda Ukraden sa ćerkom, zetom i unucima! Emotivan prizor i doma pevačice, pokazala kako slave krsnu slavu

Neda Ukraden sa ćerkom, zetom i unucima! Emotivan prizor i doma pevačice, pokazala kako slave krsnu slavu

Telegraf pre 1 sat
Neda Ukraden podelila emotivan prizor iz porodičnog doma: Pokazala kako slave Aranđelovdan, ne skidaju osmehe sa lica (foto)

Neda Ukraden podelila emotivan prizor iz porodičnog doma: Pokazala kako slave Aranđelovdan, ne skidaju osmehe sa lica (foto)

Blic pre 2 sata
Dom Nede Ukraden danas odiše tradicijom: Unuci, ćerka i zet – svi na okupu za Aranđelovdan [FOTO]

Dom Nede Ukraden danas odiše tradicijom: Unuci, ćerka i zet – svi na okupu za Aranđelovdan [FOTO]

Story pre 2 sata
Aranđelovdan u domu zdravka čolića Ćerka Una pokazala kako se slavi u njihovoj kući, sa korpom otišla u crkvu, pa objavila…

Aranđelovdan u domu zdravka čolića Ćerka Una pokazala kako se slavi u njihovoj kući, sa korpom otišla u crkvu, pa objavila sliku iz porodične vile (foto)

Kurir pre 2 sata
Pogledajte slavsku trpezu đanijevog mlađeg sina: Trajković proslavlja Aranđelovdan, a na stolu nema šta nema (foto)

Pogledajte slavsku trpezu đanijevog mlađeg sina: Trajković proslavlja Aranđelovdan, a na stolu nema šta nema (foto)

Kurir pre 2 sata
Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika

Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika

Hello pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AranđelovdanNeda Ukraden

Zabava, najnovije vesti »

Uštedite više uz Black Friday Hisense ponudu! Huawei FreeBuds 7i: Nova generacija bežičnih slušalica donosi unapređeno…

Uštedite više uz Black Friday Hisense ponudu! Huawei FreeBuds 7i: Nova generacija bežičnih slušalica donosi unapređeno poništavanje buke i impresivan zvuk Pretvorite svoju dnevnu sobu u vizuelnu zemlju čuda Na testu: Enabot Ebo Air 2S i Ebo SE kućni

Domino magazin pre 36 minuta
Objava iz hola zgrade posvađala Srbiju - sve je počelo sa vešmašinom, a završilo se burno na društvenim mrežama

Objava iz hola zgrade posvađala Srbiju - sve je počelo sa vešmašinom, a završilo se burno na društvenim mrežama

Blic pre 27 minuta
Dejan Cukić povodom koncerta "Indexi i prijatelji" u Sava Centru: Indexi su osećaj istrajnosti večitih pesama

Dejan Cukić povodom koncerta "Indexi i prijatelji" u Sava Centru: Indexi su osećaj istrajnosti večitih pesama

Blic pre 58 minuta
Asmin otvoreno priznao koja zadrugarka mu se sviđa: Bez pardona progovorio o emociji prema njoj: "Sve drugo ću da prekinem"

Asmin otvoreno priznao koja zadrugarka mu se sviđa: Bez pardona progovorio o emociji prema njoj: "Sve drugo ću da prekinem"

Blic pre 53 minuta
Danas obeležavamo Aranđelovdan! Ovo je neizostavan član slavske trpeze

Danas obeležavamo Aranđelovdan! Ovo je neizostavan član slavske trpeze

Blic pre 3 minuta