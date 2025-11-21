Emotivan prizor iz doma nede Ukraden Na važan dan objavila porodičnu fotografiju! (foto)

Pokazala je topao prizor iz doma gde su pozirali pored slavskog kolača i sveće sa osmesima na licima

Srpska pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas slave Aranđelovdan, što je krsna slava mnogih poznatih ličnosti. Pevačica Neda Ukraden je jedna od njih, a na svom Instagram profilu objavila je fotografiju iz porodičnog doma na kojoj je sa ćerkom Jelenom, zetom i unucima. Foto: Printscreen/instagram Pokazala je topao prizor iz doma gde su pozirali pored slavskog kolača i sveće sa osmesima na licima, a uz to je kratko napisala: - Aranđelovdan - istakla je