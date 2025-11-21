Neda Ukraden podelila emotivan prizor iz porodičnog doma: Pokazala kako slave Aranđelovdan, ne skidaju osmehe sa lica (foto)

Neda Ukraden danas proslavlja Aranđelovdan i podelila je porodičnu fotografiju na Instagramu.

Ćerka Jelena, koja vodi miran porodični život i bavi se marketingom, retko se javno pojavljuje. Pevačica Neda Ukraden danas slavi Aranđelovdan, te je podelila na Instagramu fotografiju iz porodičnog doma na kojoj je sa ćerkom Jelenom, zetom i unucima. Neda je pokazala topao prizor iz doma gde su pozirali pored slavskog kolača i sveće sa osmesima na licima, a uz to je kratko napisala: "Aranđelovdan", te su se ispod objave nizale čestitke. Inače, Nedina ćerka Jelena