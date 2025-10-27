Marija Mikić nekad i SAD! Pevačica blista nakon razvoda, a ovako je izgledala i nema šanse da biste je prepoznali: Bila je u popularnom muzičkom takmičenju

Marija Mikić nedavno je bila u žiži interesovanja obzirom da se razvela od muža Jovana Pantića sa kojim je dobila dvoje dece.

Naime, Marija je svoj život nastavila dalje, a sada je objavila novu sliku na svom profilu na Instagramu i svi su primetili da blista. Marija je pozirala u ogledalu sa blagim osehom, ali ful našminkana, dok je na sebi imala jednostavnu crnu majicu i farmerke. Podsetimo, Marija Mikić bila je i učesnica prve zone muzičkog takmičenja "Prvi glas Srbije". Marija je još tada pokazala da ima harizmu koja je odmah osvojila kako žiri, tako i gledaoce. Prošla je audiciju i