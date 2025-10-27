(Video) Krtica u Luvru pomogla: Pljačkašima?! Insajder otkrio ko je u muzeju bio na vezi sa lopovima, 3 kobne greške bacile ih u naručje policiji

Insajder koji prati istragu pljačke nakita u Luvru, rekao je da su lopovi imali saučesnika unutar muzeja.

"Postoje digitalni forenzički dokazi koji pokazuju da je postojala saradnja između jednog od osoblja obezbeđenja muzeja i lopova", rekao je izvor za britanske novine "Telegraf". Pre provale, zaposleni je komunicirao sa ljudima za koje se sumnja da su pljačkaši. Sadržaj ove komunikacije bio je sve samo ne beznačajan: "On im je otkrio osetljive informacije o bezbednosti muzeja, i tako otkrio slabu tačku i bezbednosni propust", rekao je insajder. Zapisi i poruke
