U Ukrajinu stižu rakete i miraži

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je večeras da će Francuska obezbediti Ukrajini još aviona „miraž“ i rakete protivvazdušne odbrane, dok će Velika Britanija nastaviti da pomaže u protivvazdušnoj odbrani isporukom raketa i proizvodnjom dronova presretača.

Dodao je da postoje i nove odluke o doprinosima Finske i Španije programu „Prioritetna ukrajinska lista zahteva“, prenosi Ukrinform. To je mehanizam za nabavku američkog oružja, uključujući i rakete za Patriote. Radimo na tome sa punim fokusom, a naši odbrambeni aranžmani sa evropskim partnerima dobro funkcionišu. Pripremamo nove projekte i biće više zajedničke proizvodnje oružja, naveo je Zelenski.