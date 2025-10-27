U Ukrajinu stižu rakete i miraži

Danas pre 3 sata  |  Fonet
U Ukrajinu stižu rakete i miraži

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je večeras da će Francuska obezbediti Ukrajini još aviona „miraž“ i rakete protivvazdušne odbrane, dok će Velika Britanija nastaviti da pomaže u protivvazdušnoj odbrani isporukom raketa i proizvodnjom dronova presretača.

Dodao je da postoje i nove odluke o doprinosima Finske i Španije programu „Prioritetna ukrajinska lista zahteva“, prenosi Ukrinform. To je mehanizam za nabavku američkog oružja, uključujući i rakete za Patriote. Radimo na tome sa punim fokusom, a naši odbrambeni aranžmani sa evropskim partnerima dobro funkcionišu. Pripremamo nove projekte i biće više zajedničke proizvodnje oružja, naveo je Zelenski.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Stiže pomoć Zelenski: "Donesena je odluka o isporuci dodatnih lovaca Miraž 2000 za Ukrajinu"

Stiže pomoć Zelenski: "Donesena je odluka o isporuci dodatnih lovaca Miraž 2000 za Ukrajinu"

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVelika BritanijaFinskaŠpanijaFrancuskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Američka vojska u opasnosti od neisplaćenih plata Ministar finansija upozorava: Blokada federalne vlade može ostaviti vojnike…

Američka vojska u opasnosti od neisplaćenih plata Ministar finansija upozorava: Blokada federalne vlade može ostaviti vojnike bez zarade od 15. novembra

Kurir pre 4 minuta
Putovanja i odmor kao terapija! Ova evropska zemlja postala je prva na svetu u kojoj se može prepisati ovakva vrsta "leka", a…

Putovanja i odmor kao terapija! Ova evropska zemlja postala je prva na svetu u kojoj se može prepisati ovakva vrsta "leka", a evo šta kažu stručnjaci!

Kurir pre 2 sata
U Ukrajinu stižu rakete i miraži

U Ukrajinu stižu rakete i miraži

Danas pre 3 sata
Besent: Sporazum o TikToku biće finalizovan u četvrtak

Besent: Sporazum o TikToku biće finalizovan u četvrtak

Politika pre 2 sata
Stotine ljudi evakuisano zbog odrona kamenja u Oslu

Stotine ljudi evakuisano zbog odrona kamenja u Oslu

Politika pre 2 sata