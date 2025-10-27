Stiže pomoć Zelenski: "Donesena je odluka o isporuci dodatnih lovaca Miraž 2000 za Ukrajinu"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Ukrajina uskoro mogla da dobije dodatne avione Miraž 2000 od Francuske, a kako je naveo, odgovarajuća odluka je već na snazi. "Postoji odluka o dodatnim lovcima Miraž za Ukrajinu i raketama za protivvazdušnu odbranu.

Britanija će nastaviti da nam pomaže u protivvazdušnoj odbrani, takođe sa raketama i proizvodnjom dronova presretača", rekao je Zelenski, navodi RBK Ukrajina. Zelenski je najavio isporuku dodatnih borbenih aviona i raketa Ukrajini, kao i pomoć sa dronovima presretačima. On je zahvalio Velikoj Britaniji i Francuskoj na pomoći Ukrajini. Nakon sastanka Koalicije voljnih u petak, francuski predsednik Emanuel Makron izjavio da će Francuska pružiti Ukrajini novu vojnu