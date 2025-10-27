Stiže pomoć Zelenski: "Donesena je odluka o isporuci dodatnih lovaca Miraž 2000 za Ukrajinu"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Stiže pomoć Zelenski: "Donesena je odluka o isporuci dodatnih lovaca Miraž 2000 za Ukrajinu"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Ukrajina uskoro mogla da dobije dodatne avione Miraž 2000 od Francuske, a kako je naveo, odgovarajuća odluka je već na snazi. "Postoji odluka o dodatnim lovcima Miraž za Ukrajinu i raketama za protivvazdušnu odbranu.

Britanija će nastaviti da nam pomaže u protivvazdušnoj odbrani, takođe sa raketama i proizvodnjom dronova presretača", rekao je Zelenski, navodi RBK Ukrajina. Zelenski je najavio isporuku dodatnih borbenih aviona i raketa Ukrajini, kao i pomoć sa dronovima presretačima. On je zahvalio Velikoj Britaniji i Francuskoj na pomoći Ukrajini. Nakon sastanka Koalicije voljnih u petak, francuski predsednik Emanuel Makron izjavio da će Francuska pružiti Ukrajini novu vojnu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

U Ukrajinu stižu rakete i miraži

U Ukrajinu stižu rakete i miraži

Danas pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVelika BritanijaEmanuel MakronFrancuskaAvionRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenskiPomoć

Svet, najnovije vesti »

U Ukrajinu stižu rakete i miraži

U Ukrajinu stižu rakete i miraži

Danas pre 22 minuta
Neverovatna zaplena na kanarskim ostrvima! Trgovačkim brodom prevozili 6,5 tona kokaina, uhapšeno 9 članova posade - presrele…

Neverovatna zaplena na kanarskim ostrvima! Trgovačkim brodom prevozili 6,5 tona kokaina, uhapšeno 9 članova posade - presrele ih specijalne jedinice

Kurir pre 47 minuta
Haos u Sevilji! Hiljade demonstranata, među kojima su većinom žene, na protestu zbog kašnjenja skrininga za rak dojke: "Naši…

Haos u Sevilji! Hiljade demonstranata, među kojima su većinom žene, na protestu zbog kašnjenja skrininga za rak dojke: "Naši životi ne mogu da čekaju" (foto)

Kurir pre 43 minuta
"Od 15.: Novembra nema plata" Haos u SAD, ministar finansija upozorava vojsku: "Ako se ovako nastavi..."

"Od 15.: Novembra nema plata" Haos u SAD, ministar finansija upozorava vojsku: "Ako se ovako nastavi..."

Blic pre 53 minuta
Baka i deka poginuli dok su se vraćali sa venčanja svoje unuke: Tragedija u komšiluku: Nije im bilo spasa (foto)

Baka i deka poginuli dok su se vraćali sa venčanja svoje unuke: Tragedija u komšiluku: Nije im bilo spasa (foto)

Blic pre 57 minuta