Vlada po treći put izmenila Uredbu o maržama: Šta je promenjeno?

Vlada Srbije usvojila je treću dopunu Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine, a dve novine odnose se na ugovore između trgovaca i dobavljača, kao i na nabavne cene pojedinih proizvoda.

Najznačajnija promena je uvođenje obaveze za trgovce na malo da sa svojim dobavljačima zaključe anekse ugovora, piše Nedeljnik. Prema novom stavu koji je dodat u član 5 aktuelne Uredbe, trgovci su dužni da kroz anekse usklade svoje poslovanje sa odredbama koje regulišu maksimalan iznos naknada koje mogu naplatiti dobavljačima. Za sprovođenje ove mere ostavljen je rok od 15 dana od dana stupanja na snagu uredbe o dopunama. Propisano je, inače, da ukupan iznos svih