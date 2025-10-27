Isključenja struje za utorak, 28. oktobar

Dnevnik pre 5 sati
Isključenja struje za utorak, 28. oktobar

Zbog održavanja mreže, struju u utorak neće imati:

NOVI SAD: Vase Ostojića 1-33, 20-110; Mojkovačka 7-33, 6-26; Ivana Senkovića; Kralja Vukašina 55-73, 24-30; Janka Halkozovića 7-61, 8-48; Firme: Marić šped, Mesara Matijević,Tip-top, Lukoil, Aleksandro nameštaj,Autogas, ATOS od 08:30 do 13:00 FUTOG: Moše Pijade 13-39, 22-24; Sime Šolaje 29-55, 30-50; Slavka Rodića 16-46, 33-59; Sonje Marinković 15-41, 6a, 20-30; Železnička 23-25; Salaš od 08:00 do 14:00 SREMSKI KARLOVCI: Novosadska 2-40; Petrovaradinska 34;
