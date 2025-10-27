Ministarstvo energetike: Snabdevanje naftnim derivatima stabilno Državne rezerve i uvoz garantuju sigurnost

BEOGRAD: Pomoćnik ministra rudarstva i energetike za sektor nafte i gasa Saša Koković izjavio je danas da u ovom trenutku nema poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, ali da se aktivno razmatraju svi scenariji kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja.

"Rezerve kojima upravlja Uprava za rezerve energenata i Republička direkcija za robne rezerve trenutno su na maksimumu i zajedno sa naftnim kompanijama, radimo na povećanju uvoza naftnih derivata. Od predstavnika naftnih kompanija dobili smo najave da će uvoz naftnih derivata u novembru biti veći od mesečnog uvoza u normalnim uslovima", rekao je Koković na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru.