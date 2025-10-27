Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Radio sto plus pre 1 sat
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

“Rezerve kojima upravlja Uprava za rezerve energenata i Republička direkcija za robne rezerve trenutno su na maksimumu i zajedno sa naftnim kompanijama, radimo na povećanju uvoza naftnih derivata.

Od predstavnika naftnih kompanija dobili smo najave da će uvoz naftnih derivata u novembru biti veći od mesečnog uvoza u normalnim uslovima”, rekao je Koković na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru. On je istakao da je, paralelno sa merama koje se preduzimaju na očuvanju snabdevenosti tržišta, od najveće važnosti da se nađe rešenje koje bi omogućilo nastavak rada pančevačke rafinerije. Na sastanku
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Povećan uvoz nafte, Rafinerija u fokusu

Povećan uvoz nafte, Rafinerija u fokusu

Kamatica pre 3 sata
Koković: Trenutno nema poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Koković: Trenutno nema poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

RTV pre 3 sata
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Danas pre 2 sata
Ministarstvo energetike: Nema poremećaja u snabdevanju energentima, rezerve na maksimumu

Ministarstvo energetike: Nema poremećaja u snabdevanju energentima, rezerve na maksimumu

Nedeljnik pre 3 sata
Ministarstvo energetike: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo energetike: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Jugmedia pre 2 sata
Srbija ima nafte, ali samo još malo

Srbija ima nafte, ali samo još malo

Vreme pre 3 sata
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Beograd dobija novo veliko pristanište

Beograd dobija novo veliko pristanište

Kamatica pre 34 minuta
Mladi s juga: Politika režima, subvencije strancima stigla na naplatu

Mladi s juga: Politika režima, subvencije strancima stigla na naplatu

Jugmedia pre 24 minuta
PKS: Počinje novi ciklus obuka u Centru za digitalnu transformaciju

PKS: Počinje novi ciklus obuka u Centru za digitalnu transformaciju

RTV pre 9 minuta
Otvorena Međunarodna konferencija AI_4_LIFE: Biotech Future Forum

Otvorena Međunarodna konferencija AI_4_LIFE: Biotech Future Forum

Ekapija pre 8 minuta
Počinje novi ciklus obuka Centra za digitalnu transformaciju

Počinje novi ciklus obuka Centra za digitalnu transformaciju

Ekapija pre 4 minuta