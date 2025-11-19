Usvojen set predloga zakona iz oblasti energetike i preduzeće „Gas infrastruktura“

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici set predloga zakona iz oblasti energetike, imajući u vidu aktuelnu situaciju u tom sektoru, i to Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

Cilj donošenja ova tri zakona je veća sigurnost, kvalitet i pouzdanost snabdevanja domaćeg tržišta, kao i usaglašavanje sa propisima Evropske unije u ovim oblastima, navedeno je u saopštenju. Na sednici je usvojeno i Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću „Gas infrastrukturaˮ Novi Sad. U Rešenju se precizira da će novo preduzeće „Gas infrastrukturaˮ biti vlasnik infrastrukture u skladu sa međunarodno