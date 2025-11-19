Podela Srbijagasa na dva preduzeća

Upravljanje gasnom infrastrukturom biće povereno novom pravnom entitetu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da je na današnjoj vanrednoj sednici Vlade Srbije doneta odluka da se upravljanje gasnom infrastrukturom poveri novom preduzeću, dok će Srbijagas nastaviti da snabdeva tržište gasom i to će mu biti glavna uloga u budućnosti. „To je nešto što smo u elektroenergetskom sektoru već uradili, gde imamo posebne kompanije koje se bave prenosom električne energije, proizvodnjom i distribucijom. Sad to