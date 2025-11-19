Vlada osniva novo preduzeće koje će upravljati gasnom infrastrukturom - Srbijagas dobija novu ulogu

Sputnik pre 7 minuta
Vlada osniva novo preduzeće koje će upravljati gasnom infrastrukturom - Srbijagas dobija novu ulogu

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici set predloga zakona iz oblasti energetike. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da je doneta odluka da se upravljanje gasnom infrastrukturom poveri novom preduzeću, dok će Srbijagas nastaviti da snabdeva tržište gasom i to će mu, kako kaže, biti glavna uloga u budućnosti.

Cilj donošenja tri zakona (i to Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa) , kako je navedeno u saopštenju Vlade Srbije, jeste veća sigurnost, kvalitet i pouzdanost snabdevanja domaćeg tržišta, kao i usaglašavanje sa propisima Evropske unije u ovim oblastima, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Usvojeno je i rešenje o davanju prethodne saglasnosti na odluku o osnivanju društva s
