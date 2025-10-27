Povećan uvoz nafte, Rafinerija u fokusu

Kamatica pre 10 sati  |  Kamatica
Povećan uvoz nafte, Rafinerija u fokusu

Sastanak, koji je organizovalo Ministarstvo rudarstva i energetike, bio je fokusiran na snabdevenost tržišta, stanje rezervi, kao i na aktivnosti naftnih kompanija u vezi sa uvozom derivata.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike za sektor nafte i gasa, Saša Koković, istakao je da trenutno nema poremećaja u snabdevanju, ali je naglasio da se "aktivno razmatraju svi scenariji kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja". - Rezerve kojima upravljaju Uprava za rezerve energenata i Republička direkcija za robne rezerve trenutno su na maksimumu i zajedno sa naftnim kompanijama, radimo na povećanju uvoza naftnih derivata. Od predstavnika naftnih kompanija
Otvori na kamatica.com

Povezane vesti »

Srbija ima nafte, ali samo još malo

Srbija ima nafte, ali samo još malo

Vreme pre 4 sati
“Sigurno snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji”

“Sigurno snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji”

Vesti online pre 6 sati
Ministarstvo energetike: Snabdevanje naftnim derivatima stabilno Državne rezerve i uvoz garantuju sigurnost

Ministarstvo energetike: Snabdevanje naftnim derivatima stabilno Državne rezerve i uvoz garantuju sigurnost

Dnevnik pre 6 sati
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Radio sto plus pre 9 sati
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Danas pre 10 sati
Koković: Trenutno nema poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Koković: Trenutno nema poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

RTV pre 11 sati
Ministarstvo energetike: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo energetike: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Jugmedia pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo rudarstva i energetikeMinistar rudarstva i energetikenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarka Mesarović održala sastanak sa delegacijom MMF: Zajednički cilj finansijska i privredna stabilnost

Ministarka Mesarović održala sastanak sa delegacijom MMF: Zajednički cilj finansijska i privredna stabilnost

Blic pre 47 minuta
Izvršna direktorka „Kentaur Balkans“ objasnila razloge zatvaranja fabrike u Vranju

Izvršna direktorka „Kentaur Balkans“ objasnila razloge zatvaranja fabrike u Vranju

Danas pre 2 sata
Srbija centar: Od oktobra počeo veliki uvoz struje zbog predugog remonta, lošeg uglja i loše hidrologije

Srbija centar: Od oktobra počeo veliki uvoz struje zbog predugog remonta, lošeg uglja i loše hidrologije

Danas pre 2 sata
Ai 4 life: Biotech Future Forum u Ložionici: Modelovanje života uz AI - Veštačka inteligencija u razvoju lekova

Ai 4 life: Biotech Future Forum u Ložionici: Modelovanje života uz AI - Veštačka inteligencija u razvoju lekova

Blic pre 9 minuta
"Veštačka inteligencija menja način na koji istražujemo život"! Nobelovac Dr Robert Huber na AI 4 LIFE Biotech Future Forum…

"Veštačka inteligencija menja način na koji istražujemo život"! Nobelovac Dr Robert Huber na AI 4 LIFE Biotech Future Forum

Blic pre 10 minuta