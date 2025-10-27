Tursku pogodio zemljotres jačine 6,1 stepen, ima srušenih zgrada

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: Tanjug
Tursku pogodio zemljotres jačine 6,1 stepen, ima srušenih zgrada

Zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je danas zapadnu Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je istočno od Izmira, na oko osam kilometara od grada Sindirgija, na dubini od šest kilometara. U Sindrigiju, kako prenosi Milijet, urušila se jedna zgrada, koja je u jednom od ranijih zemljotresa već bila oštećena. Footage shows damage caused by a 6.1 magnitude earthquake in western Turkey on Monday, with Turkish media reporting power outages in affected areas 📹: Social media pic.twitter.com/4WrLHEaASi — The New Region
