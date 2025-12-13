Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Požar koji se kasno sinoć dogodio u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni u mestu Gubaševo kod Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebalo bi da u potpunosti bude ugašen tokom dana.

Ovo je izjavio za Hinu komandir Javne vatrogasne jedinice Zabok Dražen Sinković. Meštanima koji žive na udaljenosti od oko jednog kilometra od požara savetovano je da ne otvaraju prozore i vrata dok se ne utvrdi kvalitet vazduha, prenosi N1. "Ima još aktivnog žara, tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i biće ugašen tokom današnjeg dana. Trenutno je na požarištu dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage", kazao je