Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Radio 021 pre 1 sat  |  N1
Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Požar koji se kasno sinoć dogodio u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni u mestu Gubaševo kod Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebalo bi da u potpunosti bude ugašen tokom dana.

Ovo je izjavio za Hinu komandir Javne vatrogasne jedinice Zabok Dražen Sinković. Meštanima koji žive na udaljenosti od oko jednog kilometra od požara savetovano je da ne otvaraju prozore i vrata dok se ne utvrdi kvalitet vazduha, prenosi N1. "Ima još aktivnog žara, tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i biće ugašen tokom današnjeg dana. Trenutno je na požarištu dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage", kazao je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Vesti online pre 59 minuta
Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

Novi magazin pre 1 sat
Prvi snimci požara u Hrvatskoj: Vatra guta pogon fabrike sa opasnim hemikalijama, stiglo hitno upozorenje - "Zatvorite…

Prvi snimci požara u Hrvatskoj: Vatra guta pogon fabrike sa opasnim hemikalijama, stiglo hitno upozorenje - "Zatvorite prozore" (video)

Večernje novosti pre 1 sat
(Video) Veliki požar u Hrvatskoj! Gorela firma koja skladišti najopasnije hemikalije, građanima poslato SMS upozorenje

(Video) Veliki požar u Hrvatskoj! Gorela firma koja skladišti najopasnije hemikalije, građanima poslato SMS upozorenje

Blic pre 2 sata
Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

Nova pre 2 sata
Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

N1 Info pre 2 sata
Gori fabrika sa opasnim hemikalijama! Odjekuju eksplozije u Hrvatskoj, vatra guta zgradu, građanima poručeno: "Zatvarajte…

Gori fabrika sa opasnim hemikalijama! Odjekuju eksplozije u Hrvatskoj, vatra guta zgradu, građanima poručeno: "Zatvarajte prozore i roletne" (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatskapožar

Balkan, najnovije vesti »

Prednovogodišnje naoružavanje Balkana: Milijarde evra pljušte za tenkove, haubice i raketne sisteme, za Srbiju je ovo najgore…

Prednovogodišnje naoružavanje Balkana: Milijarde evra pljušte za tenkove, haubice i raketne sisteme, za Srbiju je ovo najgore

Blic pre 34 minuta
Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Radio 021 pre 1 sat
Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Vesti online pre 59 minuta
Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

Novi magazin pre 1 sat
Referendum u Zeti: Sutra se odlučuje o sudbini kolektora u Botunu!

Referendum u Zeti: Sutra se odlučuje o sudbini kolektora u Botunu!

Kurir pre 1 sat